Mörrums- och Ronnebyartister utmanare på Topplistan

Henwall, Henrik Bengtsson, från Mörrum som vann Svensktoppen nästa i Blekinge 2016, har tillsammans med Cindy Gröndahl från Ronneby, som tävlat i Idol, spelat in Too Good For Me.

Håkan Windahl, även han från Mörrum, kommer med en ny cd under vintern och därifrån kommer spåret För En Gångs Skull.

Veckans lista:

1. Camp Volcano - We Were Young

2. Felicia Hallengren - Give You My Heart

3. Elin Persson - Proud

Utmanare:

Henwall - Too Good For Me

Håkan Windahl - För En Gångs Skull

