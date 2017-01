Bergkvarabuss: Gränsen går nog vid 20 meter per sekund

Tre dubbeldäckare blåste av E22:an på bara ett par timmar under gårdagens oväder. Två bussar på sträckan Jämjö-Ramdala där den ena bussen la sig på sidan. Och en tredje dubbeldäckare gled av vägen på grund av de starka vindarna vid Listerby.

Nu överväger Bergkvarabuss att i fortsättningen inte köra dubbeldäckarna om det blåser mer än 20 meter per sekund. Trafikverkets rekommendationer är att ställa in busstrafik vid vindstyrkor starkare än 24 meter per sekund.

– Dubbeldäckarna har betydligt större vindfång så där går nog gränsen förmodligen vid 20 meter per sekund, säger Simon Sandberg, marknadschef på Bergkvarabuss.

Men det går inte att stirra sig blind på vindstyrkor, menar Simon Sandberg. En dubbeldäckare kan utan problem köra i stadstrafik eller på skogsvägar, vid stormstyrkor.

– Men när en dubbeldäckare kommer ut på öppna ytor i landskapet så blir det stora krafter i vindarna.

Enligt Simon Sandberg visar Bergkvarabuss färdskrivare att bussarna som mest körde 50 kilometer i timmen.