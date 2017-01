1. Camp Volcano - We Were Young

099-10101



2. Henwall och Cindy Gröndahl - Too Good for me

099-10102

3. Felicia Hallengren - Give you my heart

099-10103

Utmanare:

Jasmine Sandström "Cymbler" - Aajja

099-10104

Rasmus Blomqvist

"Rami and the Whale" - I am Rami

099-101 05

Rösta

Du röstar på den låt du vill ska hamna på Topplistan. Det går att rösta en gång per dag.

Varje samtal kostar 80 öre + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt den 11 januari 2017.