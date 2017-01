Förlust för Karlskrona

Linköping inledde det nya året med att göra 14-4 på Skellefteå, Djurgården och Luleå.



Det blev en fjärde seger mot Karlskrona, men det som såg enkelt ut från början gick till ett straffavgörande. Där avgjorde Ken André Olimb.

– Vi släpper på gasen några procent. Börjar spara skär och fuska med detaljer. Sett till 60 minuter är det rättvist att vi vinner men det känns som att vi slarvar bort den sista poängen, sade tränaren Dan Tangnes till C More.



Garrett Roe utnyttjade två numerära överlägen till 2-0 i första perioden och ett överlägset Linköping såg ut att gå mot en enkel fjärde trepoängare för året.



I andra perioden slog Karlskrona tillbaka och tog sig upp jämsides rack vare Emil Larsson och Daniel Gunnarsson.

– Vi fick oss en liten uppsträckning i paus. Vi måste kunna tro på oss själva och vårt spel, sade Larsson.



Jakob Lilja gav Linköping ledningen på nytt men i den tredje perioden kvitterade Alexander Bergström och tog matchen till förlängning.

– Vi blev kanske lite skakiga men vi hittade tillbaka och kom in i matchen igen, sade Lilja.



Linköping-Karlskrona 4-3 e str (2-0, 1-2, 0-1, 0-0, 1-0)

Första perioden: 1-0 (7.28) Garrett Roe (Anssi Salmela, Niklas Persson) spel fem mot fyra, 2-0 (17.35) Garrett Roe (Broc Little, Niklas Persson) spel fem mot fyra.

Andra perioden: 2-1 (1.32) Emil Larsson (Mattias Karlsson, Joachim Rohdin), 2-2 (4.15) Daniel Gunnarsson (Joel Kellman, Jimmy Andersson), 3-2 (17.07) Jakob Lilja (Mathis Olimb).

Tredje perioden: 3-3 (14.24) Alexander Bergström (Daniel Gunnarsson, Robin Gartner).

Avgörande str: Ken Andre Olimb

Skott: 33-20 (10-2, 10-9, 7-7, 5-2, 1-0).

Utv, Linköping: 2x2. Karlskrona: 2x2.

Domare: Pehr Claesson, Alvesta och Patrik Sjöberg, Gävle.

Publik: 4 593.