Jättematch räckte inte för Karlskrona

Joakim Lindström såg till att fixa tre poäng till Skellefteå i SHL-mötet med Karlskrona.



SHL:s poängkung sköt in segermålet, 3-2, i slutperioden.

– Skott var det enda alternativ jag hade, kul att den gick in, sade han till C More Live 2.



Trepoängaren var dock allt annat än given. Karlskrona stod upp bra mot den väntade hemmaoffensiven, och efter ett målvaktsbyte - Johan Holmqvist ut, Johannes Jönsson in - var det bara små tillfälligheter som avgjorde matchen.



Karlskronatränaren Per Hånberg var besviken efteråt.

– Vi gör en fantastisk match, det här är inte rättvist över huvud taget. Det är vi som vill, det är vi som skapar, vi gör en fantastisk hockeymatch och det känns grymt orättvist att vi inte får med oss en enda poäng, sade Hånberg



– Johannes Jönsson gör en jättematch när han kommer in, men åt målet fanns det inte mycket att göra. Joakim Lindström är en riktigt bra hockeyspelare.