Belin: Mörrum överraskar mest i hela Blekinge

KHK

Laget har nu fyra raka förluster, detta även om man gett sig själv chansen i varje match. Känslan är att laget nu har hamnat i ett vägskäl, ett viktigt sådant. Antingen så ska man fortsätta i tron om att man ständigt kan överraska (som man visserligen har visat att man kan). Eller så slår man läger i det framgångsrika och spelar till sig en play in-plats.

Det kan låta motsägelsefullt men sett till de senaste matcherna, i synnerhet på hemmaplan så har KHK inte spelat likt det som tidigare var framgångsrikt. Nu finns istället en känsla av offensiv som inte lönar sig för laget i längden. Samtidigt så nonchalerar man delar i coachningen på bortaplan och det har heller inte synts till tidigare. Därför vill jag att man landar i det som tidigare gav laget en stund i glansen med en FÖRSTAPLATS i SHL!!

Inse vad som var framgångsrikt

Hockey är en sport med smådetaljer och jag må ha fel men jag tycker att en gnutta bekvämlighet kan stundtals skipas under KHK:s matcher, både på isen och i båset. Därför bör man se tillbaka och inse vad som tidigare var framgångsrikt och därtill addera att motståndarna har studerat laget och dess svaga länkar.

Fråga vem som helst i eller runt laget så håller de inte med mig men det är för att man fortfarande är ett "överraskningslag" och ingen har förväntat sig att man håller Skellefteå på halster i sextio minuter på bortaplan eller för den delen Linköping. Samtidigt så tar man inte så mycket poäng just nu som man behöver för att vara trygg och förtjäna en play in placering.

Beskedet om Henrion visar att Sundlöv gör sitt och nu får vi se om det smittar av sig på spelet?!

Se till att fylla hallen på fredag och bjud på en 1-0 seger så kan man känna sig trygg igen!

Krif

Det ser ut som att det kommer att vara slutet Allettan som blir slutet för Krif. Det blandas och ges i lagets insatser och topplagen i den här serien blir helt enkelt för tuffa för att Kallinge ska kunna ta en topplacering. Svaren om spelarna själva vill kommer att skipas i nästkommande omgångar, först Lindlöven borta och sedan dalalaget Borlänge på hemmaplan, här ska det vara sex poäng om laget vill vara med och tävla på allvar!

OIK och Mörrum

OIK innehar en ganska så betryggande placering i serien just nu. Viktig seger senast och framgent ska det inte vara några problem för OIK att bygga på sin svit. Apropå svit så överraskar Mörrum mest i hela Blekinge just nu. Nio inspelade poäng på tre matcher och serieledare i Alltvåan känns betryggande. Just nu tyder ingenting på att inte Mörrums tåg kommer att fortsätta rulla mot nya segrar! Riktigt roligt för hela föreningen att hårt jobb lönar sig när det nästan gäller som mest!!

Ha det,

Belin