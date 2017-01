Veckans lista:

1. Henwall och Cindy Gröndahl - Too Good for me

099-10101

2. Camp Volcano - We Were Young

099-10102

3. Cymbler - Aajja

099-10103

Utmanare 1

My Name is Jonas - Forgotten Kiss T-shirt

099-10104

Utmanare 2

Ventilators - Rise and Shine

099-10105

Rösta

Du röstar på den låt du vill ska hamna på Topplistan. Det går att rösta en gång per dag.

Varje samtal kostar 80 öre + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt den 18 januari 2017.