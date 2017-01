Karlskrona föll tungt mot Växjö

Den 11 januari ledde Frölunda SHL med tolv poäng. Tio dagar senare är avståndet uppätet.



Växjö toppar nu tabellen – efter lagets tionde seger i rad. Och smålänningarna leder ligan efter två trepoängare mot Karlskrona inom ett dygn. 4-1 borta följdes upp med 4-0 i en fullsatt hemmaarena. Något som innebär att Växjö utökar sin formidabla segersvit i SHL ytterligare.



Den startade den 20 december borta mot Linköping. En månad senare pågår den fortfarande.



Målskillnaden på de här tio matcherna: imponerande 37-12.



Rekordet för vunna SHL-matcher i följd är däremot några vinster bort. Färjestad hade nämligen 16 raka segrar under hösten 2001.



Men Växjös vinstrad räcker i alla fall till att ta sig upp på första plats i ligan – på bättre målskillnad än Frölunda, som dock har en match färre spelad.



I båda matcherna mot Karlskrona gjorde Växjö tre mål i mittperioden. Ett par av dem kom dessutom inom endast en minut.



Under lördagen kom både 1-0 och 2-0 tidigt efter paus. Robert Rosén stänkte först in sitt tionde ligamål för säsongen och kort därefter lade backen Nick Bailen in pucken bakom Johan Holmqvist i bortaburen.



Även vid Växjös tredje mål var en back målgörare.



Calle Rosén – den ende spelaren i truppen som har Växjö som moderklubb – skickade iväg ett slagskott i powerplay och gjorde samtidigt sin 15:e SHL-poäng under 2016-2017.



I tredje perioden kom också 4-0 i spel fem mot fyra. Nick Bailen avslutade på nytt från sin backplats och framför mål styrde Ville Leino.



Längst bak höll samtidigt Viktor Andrén sin fjärde SHL-nolla för säsongen.



Nästa match för Växjö är hemma mot jumbon Rögle medan Karlskrona närmast möter Frölunda på bortais.