Många olika från hemtjänsten hos äldre

I Blekinge varierade det förra året mellan 11 och 18 olika anställda som kom på besök. Flest i Sölvesborg och minst i Ronneby. Och så här har det sett ut de senaste åren.

Det visar statistik från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada som sammanställts av Nyhetsbyrån Siren.

– Att det kommer för många olika är ett mycket vanligt klagomål, säger Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

Siffrorna har rapporterats in av kommunerna själva som räknat ut ett snitt under två veckor bland personer över 65 år, med minst två besök per dag. Trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvård har inte räknats med.