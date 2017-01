Mannens skadestånd beskrivs som kritiskt.

Två personer befann sig i det hus som började brinna klockan tio i morse på Snöflebodavägen mellan Kyrkhult och Olofström.

Huset har nu helt brunnit ner. Det fick brinna ner under kontrollerade former under eftermiddagen.

– Det finns ingenring kvar att rädda, sa räddningsledare Robert Karlsson.

Räddningstjänsten befinner sig fortfarande på platsen, där huset nu glöder.