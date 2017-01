Justin Timberlake och Vapenbröder utmanar i Topplistan

Det är två riktigt heta utmanare i Topplistan denna veckan. Vapenbröder - som är aktuella med ny musik för första gången på två år.

Och världsartisten Justin Timberlake, som genom sin låtskrivare och producent Shellback från Karlshamn kvalar in som wild card. Johan "Shellback" Schuster är nominerad till en Oscar för låten "Can't stop the feeling" som är med i filmen Trolls.

Hur de står sig mot artisterna på veckans lista är det du som avgär.

Veckans lista:

1. Ventilators - Rise and Shine

099-10101

2. Henwall och Cindy Gröndahl - Too Good for me

099-10102

3. My Name is Jonas - Forgotten Kiss T-shirt

099-10103

Utmanare 1

Vapenbröder – Höghusen

099-10104

Utmanare 2

Justin Timberlake - Can't stop the feeling

099-10105

