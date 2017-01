Nionde raka förlusten för KHK

Det är ett tungt facit för tränaren Pelle Hånberg att svälja.

– Man blir nästan ledsen när man vet hur viktig en seger hade varit för oss. Vi suktar och längtar efter att vinna en hockeymatch, sade Hånberg nedslaget och ärligt till C More.



Färjestad låg under med 2-3 efter den första perioden, men tog vara på de återstående 40 minuterna med att vända till 4-3.

Nu blickar de upp mot den åtråvärda sjätteplatsen, som är fyra poäng bort i den haltande SHL-tabellen.

– Vi behövde de här poängen, sade Milan Gulas, som slog två viktiga assistpoäng för att vända matchen.