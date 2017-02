Mängder av reaktioner på Karlshamns gasrörsbeslut

Skrivelserna har hårda rubriker som "Svik inte Sverige" och "Hur vågar ni?"

Per-Ola Mattsson (S) kommunstyrelsens ordförande, berättar vad det står i dem:

– Inga ryssar i Sverige, hur kan ni vara så idiotiskt dumma så ni hyr ut hamnen till ryssarna och jävla landsförrädare står det i några brev. Det är samma jargong i dem.

Hur många skrivelser har ni fått in?



– Det är strax under 100. Min bedömning är att de skrivs på lite felaktiga grunder, så just nu jobbar vi med att besvara alla de här breven som kommit in.

– Många mäniskor som inte bor i Karlshamn har uppfattningen att vi ska hyra ur hamnen, vilket är fullständigt felaktigt. Hamnen säljer logistiklösningar, vilket innebär att vi lagerhåller varor och ser till att lösa transporter vidare in i landet. Det är absolut ingen uthyrning. Dessutom är det ju vår egen personal i Karlshamns hamn som sköter lastning och lossning.

Bra om man läser på innan

Per-Ola Mattsson har uppfattningen att skrivelserna främst kommer från personer utanför länet.

– Det kommer mejl långt utifrån Sverige och en hel del har inte ens läst på utan man går på någon central partilinje. Det jag kan tycka är att det är bra om man är insatt i frågorna innan man skriver, säger han.

Men på lokal nivå menar Per-Ola Mattsson att tongångarna är helt annorlunda.

– Jag har inte fått något negativt när jag varit ute på stan, varken före eller efter. Den kritiska massan kommer utifrån övriga Sverige.