Belin: Kapitlet Hånberg är slut

Hånberg

Kapitlet Per Hånberg är slut och med facit på hand så har han med råge skrivit in sig i historieböckerna. En oerhört jordnära människa som har lyckats bygga band mellan laget, supportrar, funktionärer och volontärer som ingen annan tidigare gjort. Hånberg har med all säkerhet sina brister men utåt sett så har han alltid visat en passion och stolthet för den uppgift han har och nu haft.

Typexemplet är en intervju i KHKTV när Hånberg associerar matchen dagen innan till ett krig på fältet och han går in i känslan så mycket så att det tillslut nästan spårar ur. Likaså när reportern på Cmore ställer en fråga i periodpaus och får ett utlägg på den maximala intervjutiden och säger tack till Hånberg efter en enda fråga. Det är liksom Hånberg signifikativt att bära den känslan med sig hela tiden, passionen har tagit honom till högsta ligan i det här landet.

Varför?

Separationen mellan klubben och Hånberg går i första hand att härleda till den rad förluster som laget har med sig från den senaste tiden men det här har nog varit Sundlövs ambition hela tiden.

Min känsla är att de har inte alltid dragit jämnt med varandra vilket gör det svårt i det långa loppet. Smart av Sundlöv att ta det nu under uppehållet och låta laget sätta sin nya prägel ihop med det nygamla tränarparet Ove Molin och Mikael Aaro under ett uppehåll. Min teori i det här är att under förlustsviten så har det även naggats en del även bland tränarna, för Molin och Hånberg har inte en samsyn alla gånger vilket påfrestar oerhört mycket när man arbetar så tätt och intensivt tillsammans.

Vi får se hur långt det räcker och om vi kan få möjligheten att se lite Play in i ABB Arena?

Kort avstämning i övriga länet

Krif. laget har verkligen ryckt upp sig och man är med och tävlar om en tredjeplats i Allettan, imponerande måste jag säga! Två kommande matcherna möter man två lag bakom sig i serien, väldigt viktigt att vinna dessa två inför en tuff avslutning av serien.

Mörrum. Förlust på Jössarinken igår och den oerhört jämna serien kommer att vara en kamp in i det sista. Det starka inledningen som laget hade kommer att vara tungan på vågen när serien summeras.

OIK. Två raka vinster och laget ligger tvåa i serien. Kontraktet är säkrat och det får ses som det primära i den sits som OIK befinner sig i.