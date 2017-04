Detta har hänt

Detta vet vi hittills om lastbilen som kört in i Åhléns city i Stockholm.



14.53 kom larmet att en lastbil kört in i människor på Drottninggatan i centrala Stockholm. Rök syns från entrén och vittnen uppger att personer ligger ner på gatan. Närliggande varuhuset NK utryms.



All trafik runt city, inklusive tunnelbana och tåg stängs av och polisen uppmanar personer att inte röra sig i centrala Stockholm.



Enligt uppgifter till Dagens Nyheter har skott avlossats även vid Fridhemsplan på Kungsholmen, uppgifterna har både dementerats och bekräftats av polis i ett senare skede.



Säpo uppger att lastbilen som använts kapades tidigare på dagen och tillhör öl- och läsktillverkaren Spendrups.



Statsminister Stefan Löfven höll en kort presskonferens om dådet och sade att allt tyder på terrordåd.



Polisens avspärrningar utökas bort från centralen mot Kungsholmen.



Rosenbad och Riksdagen har spärrats av.



Sedan 16.30-tiden är all tågtrafik till och från Stockholm avstängd och Stockholms centralstation utryms.



Polisen uppmanar personer som befinner sig i Stockholm att undvika folkmassor.



Klockan 17 rättar polisen tidigare uppgifter om att pendeltåg kör ut folk från stan: Pendel- och tunneltågstrafiken är helt avstängd.



Flera köpcentrum i och utanför Stockholm utryms. Mall of Scandinavia i Solna norr om Stockholm, Täby Centrum, även det norr om Stockholm och fler av Åhléns varuhus vid Odenplan, Fridhemsplan, Skanstull och Östermalmstorg i Stockholms innerstad.



Dramaten och SF:s biografer håller stängt under kvällen.



Säpo höjer inte säkerhetsnivån från nivå tre där den legat sedan 2010.



Under en presskonferens efterlyser polisen en man de vill komma i kontakt med. Bilden visar en man som har en mörk huva uppdragen över huvudet. Bilden är tagen i omedelbar anslutning till händelsen.



Tidigare under dagen bekräftar polis på plats för TT att tre personer har dödats och åtta skadats. Men under presskonferensen bekräftar polisen inget antal döda eller skadade.



19:00 ingen är ännu gripen.

SJ:s pressjour säger till TT att all tågtrafik kommer att vara inställd resten av dygnet.



Vid sjutiden på kvällen skriver polisen på sin hemsida att en förundersökning om misstänkt terrorbrott inleds.