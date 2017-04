P4 Nästa-finalist: Jag lägger fram mitt försvarstal

Han har tidigare varit programledare på P4 Blekinge. Han var dessutom med i tävlingen 2015, då som en del av bandet The Wild and weary.

Nu tävlar han under eget namn med en låt om förlorad kärlek som man i slutändan vinner tillbaka. Innan någon hinner anklaga honom från att ha stulit introt i sin låt från The Who - Substitute så lyfter han själv fram likheten.

– Jag kom på i efterhand att gitarriffet är väldigt likt men det är ändå väldigt stora skillnader. Jag lägger fram mitt försvarstal här. Riffet är lätt att hitta på gitarr, deras riff början på ettan, mitt på tvåan, deras riff är huvudtema och refräng, mitt återkommer bara i slutet. Jag kom på det i slutet av inspelningen och funderade på om jag borde byta ut det men tänkte äh, jag låter det vara, säger Joacim Müllo med ett leende.

