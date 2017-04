Kärlek till polisen efter dådet

– Folk kommer fram och vill berätta "där var jag", och jag har själv stått och gråtit med dem. Jag har tänkt att det är okej, vi är människor här i dag. Det har varit kärlek, säger Marie Peltola, som jobbar vid Södermalmspolisen i Stockholm.

När jag vänder mig om för att ta en sista titt ser jag hur en man med tårar i ögonen och blommor i handen går fram till Marie och ger henne en stor kram. Hon och hennes kollegor har fått ta emot mycket positiva omdömen och kärlek de senaste dagarna.

Precis utanför Åhléns, som lastbilen till slut körde in och fastnade i, står just nu tre polisbilar överrösta med blommor, en av pikébilarna är svår att ens se under alla blommor.

Lovisa Engström deltog i minnesstunden på Almedalsbiblioteket i Visby i går.

– Det är tillsammans vi kan vara starka. Alla går ihop och visar sin kärlek och sympati. Och framförallt tycker jag att det här till poliserna är ett väldigt fint initiativ. Deras insats är obeskrivlig, det är verkligen viktigt att belysa, säger hon.

Enligt en opinionsundersökning som gjorts av Novus på uppdrag av SVT anser 91 procent av svenskarna att polisen agerat bra i samband med det misstänkta terrorbrottet.

Och allmänt, sedan i januari, har förtroendet ökat med 19 procentenheter, 63 procent anser nu att de har stort förtroende för polisen.

Lena Nitz, ordförande på Polisförbundet, hoppas att detta leder till bättre hjälp i samband med andra brott.

– Jag hoppas att det här kommer göra att många fler ser på polisen med lite större respekt, och jag är också övertygad om att den respons som polisen har fått ökar stoltheten i kåren och det är viktigt.

Marie Peltola, som själv jobbade i fredags, känner att den samhörighet folk visat och den kärleken hon fått betytt mycket för hur hon ser på världen.

– Jag själv kände mig helt tom efter mitt pass och kände, vad är det här? Vad ska vi tro på? Jag tappade själv hoppet lite grand, om jag ska vara helt ärlig. Men i dag känner jag att, nej, kärleken övervinner allt, säger hon.