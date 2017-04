P4 Nästa-finalist: Jag var magsjuk när låten spelades in

I en annan musiktävling känd som Eurovision Song Contest så är Morgan Färms låtskrivare en av dem som ligger bakom Polens finalbidrag.

Det var just den låtskrivaren, Rickard Bonde Truumeel, som Morgan Färm skulle åka till med magsjuka för att hinna spela in bidraget innan den 1 april som var sista dagen för att skicka in bidrag.

– Jag blev magsjuk precis dagarna innan. Jag mådde inte jättebra kan jag säga. Jag fick lite kväljningar emellanåt men det har klippts bort som tur är, säger Morgan Färm och skrattar.

Han konstaterar att det kan vara en fördel att han är med för tredje gången eftersom han vet vad han ger sig in på.

