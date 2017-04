För första gången är det bara män i final i P4 Nästa

För första gången under P4 Nästas tioåriga historia kommer finalfältet som gör upp om segern på Östersjöfestivalen i Karlshamn den 21 juli att bestå av bara män.

"Inte så här tidigare"

Det har alltid varit lite mer män som skickat in, men i år kom bara ett av bidragen från en kvinna.

- Av de bidragen vi fick in i år var det bara en kvinnlig artist och hon tog sig inte till final när vi i juryn lyssnat igenom bidragen. Tidigare har det oftast varit aningen fler män är kvinnor som skickar in men det har inte sett ut så här tidigare. Oavsett om det är slumpen just i år eller inte så är det tråkigt och vi kommer jobba ännu hårdare för att få bredd i bidragen som skickas in nästa år, säger Daniel Kjellander, projektledare för P4 Nästa i Blekinge.

"Jobba aktivt"

En av de som är med i juryn i år är Ida "Adée" Olsson, som är artist och som bland annat driver låtskrivarprojektet Future Songwriting som riktar sig till kvinnliga låtskrivare.

– De som är med i finalen är väldigt värda att vara med. Sedan är det tråkigt att så få av de som skickade in var tjejer. För att få en ändring tror jag man aktivt får jobba med att lära tjejer musikproduktion. Mer kurser för unga tjejer och att försöka väcka intresset. Mycket i denna tävling görs hemma, säger Ida Olsson och menar att många producerar och spelar in sina låtar på egen hand.

