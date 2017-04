Ny etta på Topplistan

Natasha Nilsson slog till med en förstaplacering direkt för sex veckor sedan. Efter en rad andra- och tredjeplaceringar kan hon trona överst på listan igen.



Förra veckans utmanare Stefan & Viking, kända från tv-programmet Talang, lyckades dock inte ta sig in på listan. Det gjorde däremot Topplistanveteranerna i The Turnpikes.



Nya utmanare är Siman Zeid och Per Den Andre.

Veckans lista:

1. Natasha Nilsson - A Friend Of Mine

2. Hate Generation - Lights Out

3. The Turnpikes - Lucky Now

Utmanare:

Siman Zeid - Black Love

Per Den Andre - Sociala Medier

