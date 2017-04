Lägre risk med antidepressiva för gravida

Det visar en ny studie studie som publicerats i the Journal of the American Medical Association och som forskare vid bland annat Karolinska Institutet står bakom.

Paul Lichtenstein är professor i genetisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och en av de som står bakom studien. Så här säger han om vad resultatet innebär för den som är eller planerar att bli gravid.

– Det innebär att de ska vara mindre oroliga för fosterskadande effekter av antidepressiva medel och att man ska ha det i beaktande när man diskuterar med sin läkare om man ska ha antidepressiva under graviditeten eller inte, säger Paul Lichtenstein.

Det är sedan tidigare känt att barn till mammor som ätit antidepressiva medel under graviditeten i högre utsträckning får autism och ADHD jämfört med barn till mammor som inte ätit antidepressiva medel under graviditeten.

Men genom att bland annat studera 10 000 syskonpar till mammor som ätit antidepressiva under en graviditet och inte under en annan har forskarna nu kommit fram till resultat som pekar mot att barns ADHD och autism inte beror på de antidepressiva läkemedlen utan på andra, bakomliggande orsaker.

Vad det kan vara har forskarna inte studerat, men Paul Lichtenstein har en teori.

– Det finns ett genetiskt samband mellan depression och autism och det innebär att barn till mammor som har den här benägenheten att få en depression också kommer att ha en benägenhet för autism och det är alltså generna som ligger bakom det här och inte antidepressiva medlen, säger Paul Lichtenstein.