Old school country utmanar i veckans Topplista

Veckans första utmanare är en nygammal Topplisteartist - Anna Sarafian som ursprungligen kommer från Hörvik, Listerlandet men numera är bosatt i Göteborg. Det är tre års en hon var med sist och nu återvänder hon som utmanare med pop-balladen I’ll Never Let You Go.

Nästa utmanare är däremot sprillans nya i Topplistans värld. Femmannabandet The Country Side of Harmonica Sam med rötter i Ronneby "spelar countrymusik som den lät mellan 1959-1961". De bidrar med låten A Drink After Midnight.

Lyssna och rösta här!

Veckans lista:

1. The Turnpikes - Lucky Now

099-10101

2. Karljohan Lindström - Det Är Vi Två

099-10102

3. Hate Generation - Lights Out

099-10103

Utmanare:

Anna Sarafian - I’ll Never Let You Go

099-10104

The Country Side of Harmonica Sam - A Drink After Midnight

099-10105

Rösta

Du röstar på den låt du vill ska hamna på Topplistan. Det går att rösta en gång per dag.

Varje samtal kostar 80 öre + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt den 3 maj 2017.