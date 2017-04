Han är Kiss-orakel i ny SVT-dokumentär

Dokumentären släpps på SVT play på söndag och handlar om Vinnie Vincent som ersatte den avhoppade Ace Frehley i bandet på 1980-talet.

Skrev stora hits

Vincent skrev bland annat de två stora Kiss-hitsen "Lick it up" och "Love it loud" men efter två år i bandet och en rätt misslyckad solokarriär försvann han.

Alex Bergdahl från Karlskrona berättar att det var just det här lite mystiska försvinnandet som dokumentären kretsar kring.

– Idag lever vi med sociala medier där vi i princip kan ha en twitterkonversation med våra idoler. Men Vinnie Vincent har helt försvunnit från radarn. Man vet att han sålt av gitarrer, men inte så mycket mer än så.

Sorgligt

Själv tycker Alex Bergdahl att det är sorgligt.

– Kiss som band har fått något av en revival som han hade kunnat vara med på. Få vara en del av den här fantastiska världen igen, berättar han.

Hur känns det att vara Kiss-expert på SVT?

– Först trodde jag att jag bara skulle vara lite faktagranskare. Jag fattade inte i vilken omfattning jag skulle bli inblandad, men det tackar jag för!