Rött ljus för garnfångad torsk

– Ny information visar att garnfisket medför negativ effekt på tumlare och sjöfågel, säger Inger Melander ansvarig för fiskguiden på WWF.



I år lanseras samtidigt en rapport om svensk konsumtion av sjömat. Det är den första större kartläggningen som tittar på vad för fisk och skaldjur som svenskarna äter.

I genomsnitt åt vi år 2015 elva kilo fiskfilé och skaldjur (utan skal) per person. Det är en ökning sedan 2011 då konsumtionen låg på drygt åtta kilo per person och år. Elva kilo filé och skaldjur utan skal per person och år motsvarar omkring 25 kg hel fisk.

Omkring 60 procent av fisken är vildfångad, 40 procent är odlad.

Knappt 75 procent av sjömaten vi äter är importerad, drygt 20 procent kommer från svenskt fiske och omkring 6 procent från svenska fiskodlingar.

Omkring 25 procent av den totala volymen är certifierad av MSC eller ASC.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan.