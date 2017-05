Punkveteranerna Profan Relik utmanar i Topplistan

Profan Relik bildades redan 1981 och var som mest verksamma åren därefter. Men 2013 var det dags för en återförening och nu hör vi dem utmana i Topplistan med den något uppseendeveckande låttiteln "Ett Skott I Bibeln".

August Green är Stockholmaren som flyttade till Blekinge för att hitta lugnet och inspirationen. Och det lyckades han med. Låten "In Front Of You" är ett av resultaten.

Veckans lista:

1. Erika Hansson - Painkillers

099-10101

1. The Turnpikes - Lucky Now

099-10102

3. Karljohan Lindström - Det Är Vi Två

099-10103

Utmanare:



Profan Relik - Ett Skott I Bibeln

099-10104

August Green - In Front Of You

099-10105

