Gratis sommarlovsaktiviteter i Karlskrona

Sång, bergsklättring, dans och olika sporter är några av de saker som ungdomar kan välja i sommar. 18 föreningar och organisationer får dela på drygt 400 000 kronor för att ordna gratis aktiviteter.

Aktiviteterna är för barn mellan 6-15 år, de ska främja integration och vara öppna för alla som är intresserade.

Marie Sibeleva från Karlskrona SOK tycker att det är viktigt att barn rör på sig under sommarlovet och inte bara sitter framför datorn.

– Föreningarna har jättemånga bra aktiviteter och vi vill att det ska vara avgiftsfritt, säger Jonas Sandström, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Dessa föreningar har fått sommarlovsstöd:

1. Hasslö GoiF 30 000 kr

2. Internet Camp 27 000 kr

3. KA 2 1F 30 000 kr

4. Unga Örnar 30 000 kr

5. Nicklastorp GK 30 000 kr

6. Carlskrona IF 30 000 kr

7. Örlogsstaden IBK 8 000 kr

8. Spider 20 000 kr

9. Whisper of the Sun 30 000 kr

10. Visans Vänner 10 000 kr

11. Opera på Ungskär 15 000 kr

12. Lyckeby BTK 20 000 kr

13. Karlskrona SOK 30 000 kr

14. Carlskrona Jiujitsu 20 000 kr

15. K-na Bergsportförening 25 000 kr

16. AIK ATLAS 19 500 kr

17. Friskis & Svettis 3 500 kr

18. Ung Styrka 30 000 kr



Pengarna som delas ut kommer från MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Även Sommarlovsbussen, fritids- och funktionsstödsförvaltningens aktiviteter och sommarutflykter kommer få ta del av de medel som MUCF beviljat till Karlskrona kommun.