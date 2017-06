Stark trio ger oförändrad Topplista

De två utmanarna Within och Chris Hyde ger tillsammans med de tre artisterna på listan en spännande blandning av musik!

Lyssna och rösta här!

Veckans lista:

1. Erika Hansson - Painkillers

099-10101

2. Karljohan Lindström - Det Är Vi Två

099-10102

3. August Green - In Front Of You

099-10103

Utmanare:



Within - Devil Within

099-10104

Chris Hyde - Fruit Punch

099-10105

Rösta

Du röstar på den låt du vill ska hamna på Topplistan. Det går att rösta en gång per dag.

Varje samtal kostar 80 öre + operatörsavgift och det går att rösta fram till midnatt den 7 juni 2017.