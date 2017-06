Miljonsatsning ska göra landstinget mobilt

– Det handlar om allt ifrån tidsbokning till att besöka vårdcentraler via nätet till mobila enheter som besöker patienter i hemmet och inte minst fullt utvecklade digitala kanaler som gör att all personal kan jobba mobilt, fullt ut, säger förvaltningschefen Per Johansson till Blekinge läns tidning.

Satsningen på digitala tjänster sker under fem år. Bland annat ska Landstinget i Blekinge tillsammans med fem andra landsting upphandla ett nytt system för vårdinformation där journaler är en viktig del.

Per Johansson berättar att Blekinge är tidigt ute när det gäller förberedelser inför full mobilitet.

- Vi har redan team för avancerad vård i hemmen och har möjlighet att ta hand om patienter som vårdas utanför sjukhuset, säger han.