Just nu: Storbrand på asylboende

En person är gripen misstänkt för mordbrand, uppger polisen. Branden är fullt utvecklad och det stiger tjock rök ur byggnaden. På asylboendet bor både vuxna och barn.

– Det finns ingen prognos, men branden är inte under kontroll som det ser ut just nu. Jag vill uppmana alla som bor i närheten går in och stänger fönster och dörrar, säger brandingenjör Ann-Sofie Jakobsson på räddningstjänsten, västra Blekinge.

Kraftig rökutveckling

De boende har evakuerats ur byggnaden. Det rapporteras om kraftig rökutveckling och ett stort antal brandbilar, polispatruller och ambulanser är på platsen.

Enligt polisen ska ingen person ha kommit till skada vid branden, 68 boende har evakuerats till en återsamlingsplats. Men vad som är motivet bakom branden är polisen förtegen om.

– Det avvaktar vi med att säga, det får visa sig senare, säger polisen på plats.

"Röken syns flera kilometer"

P4 Blekinges reporter Henrik Olsson befinner sig på platsen

– Det är ungefär tio fordon från räddningstjänsten och en stor rökkvast som stiger mot himlen. Den syns från flera kilometers håll, säger han.

Texten uppdateras.