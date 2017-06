Snart är Tristan en riktig man

Att gå från kvinna till man är en lång process och under året som gått har Tristan haft otaliga möten med psykologer, läkare och logopeder. Han har börjat med sin testosteronbehandling och så har han fått genomgå en så kallad "Real life experience" som innebär att man under ett års tid ska gå in i den könsroll som man vill ha.

– Det handlar om att man ska bli kallad för han och gå på herrtoaletter och gå in i herrarnas omklädesrum och så. Det har gått jättebra.

Och Tristan är glad över alla förändringar som redan kommit. Förutom de yttre som att rösten blivit mörkare och att han fått lite mustasch och lite skägg så mår han också bättre på insidan.

– Saker faller på plats och jag blir säkrare i mig själv. Jag börjar inse mitt egna värde. Det känns så väldigt mycket bättre än förr.

Och nu står Tristan inför flera operationer. Först ska han operera bort sina bröst och sen väntar en könsoperation.

Hur mycket vet du om hur ditt nya kön kommer att fungera?

– Jag kommer behöva styra den själv. Det finns en pump i ena testikeln som man pumpar upp den med och i den andra finns en ventil som jag kan vrida på så att den går ner igen. Men rent estetiskt kommer det vara likt en naturlig snopp.

Hur viktig är den här operationen för dig?

– Det är svårare att gå från kvinna till man i de nedre regionerna för det är en komplex konstruktion, så därför väljer många att inte göra den. Men för mig har bristen av att inte ha en snopp varit en så stor sak så allt annat än det som är där nu kommer kännas bättre.