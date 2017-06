London: Fordon körde in i folkmassa

– Jag hörde en hög smäll, jag klev ut och såg människor som låg på marken och folk som sprang till höger och vänster, det var kaos. Han körde på trottoaren, rakt mot alla muslimer, berättar ögonvittnena Fabian Ali och Muhammad Mohdin för brittiska BBC.

Det var kl 00.20 natten mot måndag som polisen larmades till platsen som ligger nära moskén i Finsbury Park i norra London. Vittnen säger till brittiska BBC att bilen tycktes köra mot människor som just lämnat midnattsbönen i moskén.

– Man hjälpte skadade människor på trottoaren. Jag såg minst två människor liggandes på marken, varav en verkade vara mycket allvarligt skadad, säger Cynthia Vanzella till CNN.

Londonpolisen säger att en 48-årig man som körde skåpbilen hölls fast av personer på plats och kunde sedan gripas av polisen. Han psykiska hälsa ska nu utredas.

Flera vittnen säger till Sky News att det fanns tre personer i bilen.

En person har dödats och åtta skadade har förts till sjukhus, enligt polisen.

I ett uttalande beskriver Londons borgmästare händelsen som ett fruktansvärt terrordåd och Storbritanniens premiärminister Theresa May säger att händelsen utreds därefter. Hon kommer att hålla i ett krismöte senare under morgonen.



Lördagen den tredje juni drabbades London av ett terrordåd. Angriparna inledde attacken med att i hög fart köra in en vit skåpbil bland gående på London Bridge i centrala London. Därefter åkte de vidare till det populära krogområdet Borough Market där de hoppade ur bilen och attackerade människor med kniv.



Åtta personer dödades i den attacken, utöver de tre misstänkta gärningsmännen.