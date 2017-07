Försäljningsrekord för Gränumloppis

Så snart loppisen förklarades öppen gick Anton Pulko från Gränum med raska steg till jordbruksmaskinerna.

- Jag spanade in den direkt, det är en jordfräs, för att bereda tomtmarken hemma. En sådan kan kosta mellan fyra och sex tusen, jag fick den för fem hundra, det är ett kap, säger Anton Pulko.

Ska gå till föreningslokalerna

Det är fotbollsföreningen Gränums IF som anordnar loppmarknad för tredje året i rad. För varje år kommer det fler besökare och föreningen får in mer pengar. Till lördagens loppmarknad kom det ungefär 1000 personer. Rolf Jönsson, ordförande för Gränums IF berättar att föreningen fick in drygt 26 000 kronor. Pengarna ska gå till att rusta upp föreningslokalerna.

Utanför ladan med småprylar står Gertie Hårdensvärd från Sölvesborg.



– Jag har hittat en handväska som jag tyckte var käck och sen har jag köpt två stycken gungor till mina barnbarn, säger Gertie Hårdensvärd.



Wilma Albertsson slår till

Många sneglar nyfiket på två stora kistor mitt på gräsplanen, så kallade amerikakoffertar, troligen från mitten på 1800-talet som blekingar fraktade ägodelar i mellan städerna eller så långt som till Amerika och tillbaka.



– Det jag tittade på mest de var de fina detaljerna. På den andra står det Karlshamn, på den jag köpte häromdagen står det Svängsta så det är roligt att se var de har varit någonstans, säger Wilma Albertsson.