Åskan stoppade skärgårdsfesten

En brandman steg upp på scenen på Stortorget igår kväll och stoppade uppträdandet med "Världens snabbaste allsång" efter en kort stund.

Han uppmanade all publik att ta skydd i tälten på grund av åskan som drog in. All publik lämnade torget snabbt men under viss dramatik.

Konserten återupptogs efter omkring en halvtimme.