Mästaren Phil har nått judons toppskikt

I lördags tog han sig upp på en "bergstopp" som de flesta judoutövare i världen bara kan drömma om. Markku Phil tog svart bälte av den sjätte graden, eller sjätte dan, som det heter på judospråk.

– Jag har tränat i fyrtio år. Det har varit en lång resa. Jag har tävlat mycket tidigare och jag har även varit instruktör, bland annat för deltagare i ungdoms- och juniorlandslaget, säger han.

Liknar dans

Det är först på senare år som Phil har gått in för att träna den form av judo som kallas kata och som liknar dansens koreografi. Man tränar in sekvenser med judokast och andra övningar och eftersträvar prefektion. Experter bedömer hur väl man lyckas under en uppvisning som kallas gradering. Det krävs att man lyckas väldigt väl för att erövra ett nytt bälte.

– Jag vet inte hur många i världen som har nått dit jag är idag, men om man tittar på de som nått allra längst, till 10:e dan, så finns det bara två som har den graden, säger han.

Ytterligare ett steg tar fem år

Att avancera från en nivå till nästa tar lång tid när man nått så långt som Phil inom judosporten. Det kräver så mycket träning, kunskapsinhämtning och förberedelser att det enligt judons regler ofta tar fem eller sex år innan man kan ta sig vidare till ytterligare en ny dan.



– Jag har genomgått en del knä- och axeloperationer genom åren. De kan nog delvis härledas till slitage som har uppkommit när jag tränat judo. Så det är väl ett pris man får betala, men det har det varit värt, säger judomästaren Markku Phil.