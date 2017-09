Trenden med bilinbrott fortsätter

– Plocka ur din bil innan du går ett ärende eller gör en aktivitet. Låter du en plånbok, datorväska eller mobil ligga kvar finns risken att den är borta när du kommer tillbaka, säger Robert Loeffel, informationsansvarig på Polisen.

Slår in rutan

Vågen av inbrott har sköljt över Kalmar, Blekinge och norra Skåne under sommaren. Och bara i augusti har polisen identifierar tolv inbrott enligt mönstret där en bilruta krossas och värdesaker stjäls i vårt län – de flesta har rapporterats in i slutet av månaden.

Tjuvarna har slagit till över hela länet från Karlskrona till Sölvesborg. Oftast på parkeringar till kyrkogårdar, golfbanor eller museum.

Polisens lämnar följande tips till allmänheten:

– Ser du någon som uppträder misstänkt på en plats och inte ser ut att ha något ärende där, så ska du ringa till oss, säger Robert Loeffel.