Översvämning tvingade gyn att flytta

Läget blev akut efter ett kraftigt regnväder då stora mängder vatten läckte in från det nybygge som pågår ovanpå avdelningen.

– Vi tvingades utrymma eftersom det stod vatten på golvet, säger avdelningschef Eva Arvidsson.

Mycket regn

Det regnade ovanligt mycket i Blekinge i juni och vid inte mindre än tre tillfällen läckte det in på gynmottagningen, på vars tak en ny avdelning byggs.

Det finns visserligen ett skyddstält ovanpå nybygget just för att skydda för väder och vind, men det täckte inte för ordentligt. Så när det kom ett riktigt skyfall i kombination med stark vind en natt så flödade det till gynmottagningen under. Och när Eva Arvidsson kom till jobbet på morgonen stod vattnet på golvet.

Men redan innan dess var det problem, då med allt buller.

– Man bedömde från fastighetsavdelningen att det skulle gå att vara kvar, men det blev ju inte så, säger Eva Arvidsson.

Lyssna in

Och chefen för landstingsservice, Per Johansson, håller med om att man måste bli bättre på att lyssna in personalen. När det gäller översvämningen menar han att den berodde på missar i monteringen av skyddstältet.

Men framförallt drar han slutsatsen att avdelningar som berörs av den stora om- och nybyggnad som dragit igång på Blekingesjukhuset måste flyttas i förväg.

– Det är den lärdom vi får ta med oss till nästa stora byggprojekt, säger han.

Bekräftar problem

Det är Peab som bygger åt landstinget, och platschefen Stefan Johansson bekräftar att det varit problem med buller. Men han tillbakavisar att översvämningen skulle bero på missar i monteringen. Istället var det den kraftiga blåsten som gjorde att regnvattnet flödade in, och nu är skyddstaket förlängt för att undvika att det händer igen.

Och gynmottagningen har sedan översvämningen fått flytta en gång till.

– Och personalen är trött och sliten, säger Eva Arvidsson.