Under jättetältet bygger de framtidens sjukhus

- Om vi ser på tidsplanen som gäller att vi ska vara klara juni nästa år så har vi kommit nästan halvvägs, säger Per-Olof Gustavsson är landstingets byggprojektledare.

54 miljoner

Och den nya avdelningen är startskottet för ett stort om- och nybyggnadsarbete som kommer att pågå tio år framöver och beräknas kosta 54 miljoner. Under byggtiden täcks byggplatsen av ett gigantiskt tält på 3.500 kvadratmeter. För att kunna lyfta in stora byggelement är tältet uppdelat i sektioner som löper på en räls längs byggnadens långsidor. Sektionerna kan skjutas in under varandra för att öppna upp när det behövs.

Solceller

På taket till den nya avdelningen byggs fläkthus och solceller. Och i golvet ska 240 borrhål för nya stammar tas upp. Per Johansson är chef för landstingsservice som håller i all byggnation. Och det här är första gången också för Per Johansson att titta in under det stora tältet.

– Det känns fantastikst roligt att se att ombyggnationen som ska ske här nu verkligen är igång, säger han.

Stor teckning

Överallt på golvet i den stora bygghallen syns olika vita streck, som en stor teckning. Det är markeringar för nya väggar. Och på ett sätt är det som ett stort villabygge, säger Per Johansson, där de som ska bo bestämmer villkoren.

Och i det här fallet är det ortopedteknisk avdelning som har fått berätta var skåpet ska stå. Och Sara Azimi som är avdelningschef är nöjd med planeringen.

– Vi längtar jättemycket efter att få fytta in, och jag önskar resten av personalen hade kunnat vara med och titta idag, säger Sara Azimi.