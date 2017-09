Länets skolor tros ställa in för många lektioner

Inställda lektioner är ett vanligt inslag i många gymnasieelevernas vardag.

– Ja det är ett förekommande problem, i vissa perioder händer det flera gånger i veckan. Det är ju ett allvarligt problem om man inte får de timmar som en kurs ska innehålla. , säger Jacob Clarin, elevkårens ordförande på Vägga Gymnasieskola i Karlshamn.

Följer inte upp

Alla gymnasieskolor är enligt skollagen tvungna att erbjuda sina elever ett visst antal undervisningstimmar över de tre år eleverna går där. Men när vi ringer upp flera rektorer i Blekinge berättar de att de inte kan kontrollera antalet timmar slutändan.

Vi har ju blivit infödda i det, i att man ställer in lektioner.

Istället förlitar man sig på att lägga ut extra timmar i schemat och hoppas att det täcker upp för inställda lektioner där man inte hunnit få tag på vikarier.

Lärarlösa lektioner räknas in

Utöver det uppger flera rektorer att man räknar lärarlösa lektioner som genomförda. Trots att eleverna bara fått instruktioner via internet och den enda lärarhjälpen är i början av lektionen när elevernas närvaro ska räknas in.

Elevkåren på Vägga Gymnasieskola i Karlshamn har tidigare drivit frågan om problem med inställda lektioner, men har nu slutat.

– Vi har ju blivit infödda i det, i att man ställer in lektioner. Så det blir ju inte ett lika stort problem för man ser det inte som något onormalt, säger Jacob Clarin.

Skolverkets rapport

För två år sedan publicerade skolverket en rapport som pekade på just detta problemet. Enligt rapporten uppgav nio av tio rektorer och huvudmän att man till hundra procent uppnår de minimikrav som finns. Men efter närmare titt konstaterar rapporten att det är tveksamt om det stämmer. Helt enkelt för att antalet timmar ofta inte kontrolleras i slutändan.

Om eleverna inte får den tid de har rätt till så är det ju framförallt elever med större behov av undervisningstiden som i högre grad drabbas.

Har besökt Väggaskolan

Resultaten har lett till att skolinspektionen under hösten kommer undersöka hur utbrett problemet är. Bland annat har man i veckan besökt Vägga gymnasieskola i Karlshamn i ett slumpmässigt utvalt besök.

Ulrika Foss Rudbeck på skolinspektionen är projektledare för granskningen.

– Om eleverna inte får den tid de har rätt till så är det ju framförallt elever med större behov av undervisningstiden som i högre grad drabbas. Det kan påverka deras resultat och möjligheter att klara gymnasieskolan, säger hon.

Kontrollerar inte individuellt

Åsa Wyndhamn, en av Väggaskolans rektorer, är helt säker på att man uppnår gränsen för garanterade undervisningstimmar just på grund av det schemalagda överskottet. Men man kontrollerar inte slutresultatet för enskilda elever.

– Det ska vi göra egentligen men det gör vi faktiskt inte. På skolan går runt tusen elever och alla har individuella kursplaner, och att man ska kontinuerligt följa upp detta årligen är helt orimligt för vi har inte system som stödjer det alls, säger Åsa Wyndhamn.

Det ska vi göra egentligen men det gör vi faktiskt inte.

Ulrika Foss Rudbeck på skolinspektionen håller med om att det för många skolor kan vara svårt att granska antalet timmar som faktiskt erbjuds.

– Jo det är det ju men det undantar ju inte skolornas ansvar. De måste ju säkerställa att de faktiskt har system för att kunna redovisa detta, säger hon.