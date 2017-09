Cassandra blev stalkad via Swish

– I början var det väldigt on and off, först skickade han elaka meddelanden, 'åh, alltså din jävla hora' och sådär, och sen helt plötsligt vände det och då var det till exempel: 'åh du är vackrast i världen, prata med mig'.

När Cassandra och hennes ex gjorde slut för över två år sen sa hon att hon aldrig ville höra från honom igen. Hon blockerade honom på sociala medier och spärrade hans telefonnummer. Men på Swish har han kunnat fortsätta höra av sig, eftersom det inte går att blockera någon där.

Liknande erfarenheter

På Facebook hittar vi en tråd där ett 20-tal tjejer delar med sig av liknande erfarenheter. Men av alla banker som är kopplade till Swish är det bara Nordea som haft kontakt med kunder som blivit utsatta för stalkers på Swish.

– Det är väldigt väldigt tråkigt att det överhuvudtaget ska behöva förekomma, säger Janina Pfalzer som är pressekreterare på Nordea.

Hon säger att även om det saknas en blockeringsfunktion i appen kan bankerna själva stänga av användare, men då krävs en polisanmälan.

– Tack och lov är det här inte så vanligt, men vi har haft ett par fall där vi har stängt av Swish för ett par av våra kunder.

Cassandra har inte velat göra någon polisanmälan och hon säger att en blockeringsfunktion hade hjälpt henne.

– Ja, hundra procent, det hade nog blivit lite lättare.