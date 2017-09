Asarums IF B tog hem seriesegern i division 3

Då var det måndag igen! Detta innebär att vi har lite resultat från helgen att dela med oss av.

I division 1 blev det i lördags klart att Lörby IF spelar i division 2 nästa år, detta efter en förlust mot oss i Asarums IF. Första halvlek bestod mest utav Asarum men efter halvtidsvilan kom ett mer taggat Lörby ut och försökte kriga sig in i matchen. Detta räckte dock inte och matchen slutade 0-2. Vi önskar Lörby lycka till med återtåget till division 1!

Storvinster

I division 2 fortsätter både Nättraby GoIF och Karlskrona FF på vinnarspåret. De vann sina matcher med 9–0 respektive 5–1. Karlskrona toppar fortfarande tabellen och med två matcher kvar att spela räcker det med vinst i en av dem för att spela i division 1 igen nästa år.

Seriesegrare i sista matchen

Igår (söndag) avgjordes division 3 när Asarums IF B vann över Madesjö med 2-0. Man gjorde det som behövdes för att ta tre poäng och därmed säkra guldet. Vi låter ”el cap”, Elin Andersson, sammanfatta gårdagens serieseger:

– Matchen var avslagen, ingen riktig fart men passningsspelet var bra mestadels och vi kunde kontrollerat spela av matchen. Sån underbar känsla och glädje när domaren blåser av, med skumpa, hattar och skönsång i överflöd! Att bli bjudna på cheeseburgare och guldtårta är helt underbart också, vilka grymma tränare och supportrar som ställer upp för oss! Självklart så avslutade man söndagen med en seger-öl och somnade med guldhatten på!, säger kapten Elin Andersson som gjorde första målet.

I början av andra halvlek satte Yasmine Schuster Forsberg slutresultatet 2-0.

"Var rädda om er och prata inte med några okända"