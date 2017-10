Kazuo Ishiguro är årets Nobelpristagare i litteratur

Hör hela P1 Kulturs Nobelsändning – bland annat med uppläsningar av skådespelarna Hannes Meidahl och Therese Brunnander – i ljudlänken ovanför artikeln

Pristagaren presenterades av Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius i Börshuset i Stockholm idag klockan 13.

– Det är en stor ära, framför allt för att det här betyder att jag följer fotspåren av de största författarna som levat, säger Kazuo Ishiguro själv i ett uttalande enligt BBC.

Kazuo Ishiguro är författare, manusförfattare och novellförfattare. Han föddes i Nagasaki i Japan 1954 och flyttade till England 1960.

– Han har utvecklat en helt egen romanestetik, säger Sara Danius om pristagaren till P1 Kultur direkt efter tillkännagivandet, och beskriver honom som "en korsning av Jane Austen och Frank Kafka".

Hör Kazuo Ishiguro i Kulturradions Bokfönster 1996 under artikeln

Ishiguro studerade kreativt skrivande vid University of East Anglia och debuterade som romanförfattare med "Berg i fjärran" 1982. Därefter har han skrivit ytterligare sex romaner, senast "Begravd jätte" som kom ut på svenska 2016. För sin litterära gärning har han bland annat nominerats till Man Booker-priset fyra gånger.

Bland hans mer uppmärksammade litterära verk finns dystopin "Never let me go" (2005) som blev film 2010 och "Återstoden av dagen" från 1989 (på svenska 1990), som tilldelades 1990 års Man Booker-pris och filmatiserades med bland andra Anthony Hopkins i en av huvudrollerna 1993.

Det är också den roman som journalisten Yukiko Duke – som gästar P1 Kulturs Nobelsändning – tycker att man ska börja med om man inte tidigare läst något av Ishiguro.

– Den sammanfattar hans sätt att skriva och ingenstans har han skrivit så vackert om minnet, minnet som hjälper oss och minnet som stjälper oss, säger hon.

Just minnet och hur förrädiskt det kan vara är ett tema som Kazuo Ishiguro ofta återkommer till i sina romaner. Hans skrivande präglas också av att han vuxit upp i två länder och med två språk. Han har i intervjuer berättat att hans intresse för hemlandet intensifierades i 20-årsåldern, varefter hans skrivande i allt större utsträckning handlade om det Japan som fortfarande fanns kvar i hans minne, men som höll på att blekna.

– Han kände sig nog som att han hängde lite osäkert i tillvaron och det tror jag har påverkat honom otroligt mycket, säger Yukiko Duke.

– På något vis är han den där personen som sitter i hörnet och betraktar allt och alla, ser hur spelet går. Och det blir han mästerlig på, fortsätter hon.

– Påfallande många Nobelpristagare har varit minst tvåspråkiga, särskilt den senaste tiden, påpekar författaren och litteraturkritikern Kristoffer Leandoer, som också gästar P1 Kultur-studion.

I en intervju med kulturradion 1990 berättade Kazuo Ishiguro dock om ett komplext förhållande till Japan och sitt skrivande.

– Jag kände mig underskattad som författare, alla trodde bara att jag skrev om Japan, sade han då.

Hör Kazuo Ishiguro i kulturradion 1990 under artikeln

Valet av Kazuo Ishiguro som årets Nobelpristagare i litteratur kom som en överraskning för flera av dem som samlats i Börshuset för att närvara vid tillkännagivandet.

– En trend under de senaste två åren är att det inte längre går att förutse vem Svenska Akademien kommer att välja, säger Marie Lundström från P1-programmet Lundströms Bokradio.

Men Kazuo Ishiguro är ett välmotiverat val, menar kulturredaktionens medarbetare Mikael Timm.

– För att han är så oerhört språkskicklig. Han är en det engelska språkets mästare. Och han är tidlös, i ordet bästa bemärkelse, säger han.

På Kazuo Ishiguros svenska förlag Wahlström & Widstrand i Bonnierhuset i Stockholm är stämningen uppsluppen.

– Nu är vi verkligt glada, säger förläggaren Sara Nyström till P1 Kultur.

– Han har varit tippad länge, men inte alls i år. Han är en mycket läsbar och läsvänlig författare, fortsätter hon.

På sociala medier har reaktionerna präglats av både förvåning och uppskattning.

"Han har trollbundit och inspirerat en hel värld", skriver exempelvis Expressens kulturchef Jens Liljestrand på Twitter.

En författarkollega som hyllar Akademiens val är David Lagercrantz.

– Jag är så chockad att jag nästan inte kan prata. Jag har i flera år sagt att han borde få priset, framför allt för den bok som heter "Never let me go". Det är en av mina största läsupplevelser. Han är en makalöst bra författare som förnyar sig hela tiden, säger han.

Även författaren Salman Rushdie uppskattar valet. Till The Guardian säger han att han alltid beundrat Ishiguro och lägger till: "Och han spelar gitarr och skriver låtar, också! Roll over, Bob Dylan!"

Förutom romaner har Kazuo Ishiguro också skrivit noveller – däribland novellsamlingen "Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall" (2009) – och originalmanus för film och tv.

– Det finns få författare som har så lite undertext som Ishiguro och det är kanske därför som han har lockats till dramatiken, säger Mikael Timm.

Vid sidan av litteraturen har Ishiguro dessutom skrivit ett flertal jazzlåtar åt den amerikanska jazzsångerskan Stacey Kent.

Han bor idag i London.

