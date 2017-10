"Jitex satte sådan press på oss"

Då var det måndag igen! Hoppas att alla har haft en bra helg, vår blev i alla fall väldigt bra.

Som vi skrev i förra inlägget så åkte vi i lördags upp till Mölndal där vi spelade första kvalmatchen mot Jitex. Det var längesedan vi åkte så långt för en bortamatch så vi såg fram emot att få lite extra tid tillsammans.

"Oskriven regel"

Bussresan började som vanligt med att alla intog sina platser, ja vi har alltid samma, det är en oskriven regel att man inte tar någon annans plats. Längst fram doftar det alltid kaffe och kanelbullar, så ni kan ju räkna ut vilka som sitter där.

Allra längst bak hittar ni bloggarna. Vi rullade iväg tidigt och till en början så orkade vi hålla igång det peppande snacket inför matchen, för att sedan bli en buss likt ett hotellrum med fluffiga kuddar och duntäcken.

Det blev någon timmes skönhetsvila innan vi stannade till på McDonalds för en varsin plusmeny. Nej, vi skojar bara, det blev ett stopp på lyxiga Björkäng Vägkrog där det serverades husmanskost 😉

Såg supportrarna rulla in

Väl framme i Mölndal så välkomnades vi av ett ösregn, så underställströjorna åkte fram direkt. Under uppvärmningen såg vi Asarumssupportrarna rulla in, vilket gjorde oss ännu mer taggade. Matchen fick inte direkt någon drömstart för vår del då vi hamnade i underläge redan efter fem minuter.

Jitex satte full fart från början och vi var inte riktigt vakna, förutom Hanna Andersson som fick göra ett par riktigt svettiga räddningar. Efter hand tog vi oss in i matchen och i matchminut 18 kunde vi kvittera genom ett snyggt långskott av Frida Mattsson.

Tog tag i matchen

Efter det målet kändes det som att vi tog tag i matchen och spelet jämnades ut med ett visst övertag från oss. I 30:e minuten tog vi ledningen med 1–2 efter att ha förvaltat ett inkast bra och spelat oss igenom och fram till Lova Hansson som snyggt kunde lägga in bollen vid bortre stolpe.

Halvtidsvila och 1–2. Andra halvlek började lite trevande från vår sida där Jitex var först på de flesta bollarna. Vi tog återigen oss in i matchen, i och med att Jitex satte sådan press så blev det bra kontringsmöjligheter för oss.

"Slog iskallt in bollen"

I 74:e minuten utnyttjade vi en kontring där Emma Nordahl tog sig runt på kanten och spelade in bollen som tog på en Jitexspelares hand inne i straffområdet. Det blev straff som vår skyttedrottning Mathilda Nilsson iskallt slog in. Resten av matchen blev det mycket kamp men vi kunde hålla undan och ta en go seger med resultatet 1–3.

Det blev en go hemresa och tränarna vågade släppa loss gottegrisarna i laget på vägen och vi hoppas att inte all choklad tog slut på Björkängs vägkrog.. Inga namn nämnda, men en av tränarna fick köpa en ny glass då han på vägen upp ”glömde” att han hade köpt en som han la i fickan som efter en timme inte var så glassig längre.

Vinna mer jämna matcher

Som vi nämnt i något tidigare inlägg så har en av våra styrkor i år blivit att vi kan vinna mer jämna matcher. Även om vi hamnade i underläge redan efter fem minuter så behöll vi tron på oss själva och jobbade oss in i matchen tillsammans.

Spela med glädje

Extra motiverande blev det när man har ett sånt stöd på läktaren, så stort tack till alla er som tog er dit men såklart även till er som följde oss hemifrån. Vi hoppas att ännu fler sluter upp på Asarums IP kl 15.00 på lördag då det är dags för returmötet. Det kommer att bli en minst lika tuff match igen och det är ju faktiskt bara ”första halvlek” som har spelats. I veckan ska vi se till att förbereda oss väl inför andra halvlek, det gäller att vi är fokuserade, har rätt inställning och spelar med glädje.

Vi hörs snart igen och till dess: ”var rädda om er och prata inte med några okända”.