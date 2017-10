Islossning för HIF

Visst har vi många fina prestationer under de åren vi haft i handbollens högstaliga, men få har varit så bra på så många plan av flera olika spelare. Tycker verkligen vi gör en oerhört balanserad match, mot ett lag som sällan förlorar med sådana marginaler på sin hemmaplan.

Försvaret och målvaktsspelet får stopp på det vi pratat om innan och vi stoppar deras fartfyllda halvdistans spel effektivt. Istället hamnar bollen hos deras kanter, som Vladan i sin tur fick ett rejält övertag på. Kombinerat med ett riktigt effektivt anfallsspel där vi inte bjuder på många misstag eller missade lägen så släpper vi aldrig in dem i matchen under andra halvlek och kan kontrollera det hela vägen in i mål.

Riktigt bra kvitto för oss som lag att ta med sig i framtiden utöver de två vunna poängen.

På söndag spelar vi mot Ystad igen, det är lite ironiskt att möta precis samma lag igen, Aranäs, Ystad och Helsingborg.

En väldigt skön grej är dock att vi kan snabbt försöka ta revansch på oss själva. Det ska inte stickas under stolen att det vi presterade mot Ystad borta och Aranäs hemma är långt ifrån bra. De kommer hänga kvar i minnet när man summerar säsongen, men att vända på steken. Visa att vi lär oss av våra misstag och sedan ändrar oss till det bättre, är sådant som kan ändra förutsättningarna totalt inför resterande delen av serien.

Spännande matcher som komma skall och det ska bli kul och framförallt väldigt utmanande att försöka likt matchen i söndags visa att vi kan ändra och förbättra på väldigt kort tid. Då blir motstånd vi redan mött en väldigt bra mätstock!

