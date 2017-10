Blekinge gav en halv miljon till Världens barn

Mer exakt kom 498 988 kronor in till Världens barn från Blekinge. Av de pengarna har drygt 78 000 kronor kommit in genom P4 Blekinge, via er lyssnare.

I hela landet har vi skänkt 80 miljoner kronor som går vidare till att stötta barn genom organisationer som Rädda barnen, Läkarmissionen och Islamic Relief.

Pengarna går bland annat till att ge undervisning till barn i konfliktdrabbade områden, ett larmsystem för att stoppa planerad könsstympning av flickor och ge gatubarn ett hem och en plats i ett fotbollslag.