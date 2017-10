Hon kan bli världsmästare i blomsterbindning

En av de som representerar Sverige i tävlingen är Olivia Jerneholt, som är florist i Sölvesborg. Redan i morogn åker hon till Abu Dhabi för att vara på plats i god tid för tävlingen som börjar på söndag.

– Vi florister tävlar i olika moment som brudbukett, krans och hängande objekt, säger Olivia Jerneholt, som är taggad inför uppgiften.

Tidspress

Tävlingen sker under tidspress från en till tre timmar, och den tävlande ska göra tre arbeten per dag under de fyra dagar tävlingen pågår.

– Och när tiden är slut får du inte röra ditt arbete mer så det gäller att ha bra tempo, säger Olivia Jerneholt.

Har tränat

Olivia Jerneholt har tränat på sin gamla skola och sitt jobb, där hon har haft experthjälp av en före detta tävlande.

Det är 20 florister från olika länder som tävlar om den åtråvärda titeln världsbäst i att binda blommor. Förutom äran står en medalj på spel.

Och P4 Blekinge kommer förstås att följa upp hur det går för Olivia Jerneholt.