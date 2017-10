Förskolepersonal oroliga för barnens hälsa

I en insändare skriver de att de är oroliga för vad besparingarna inom kunskapsförvaltningen ska leda till och att de som styr bara tittar på papper och siffror när det ska göras besparingar.

Det tas inte hänsyn till hur barngrupperna ser ut i verkligheten och i vissa barngrupper krävs betydligt fler pedagoger.

Hösten 2016 var riksgenomsnittet 5,2 barn per pedagog. I Karlskrona kommun har man nu ökat från 6,3 barn per pedagog till 7,0 barn per pedagog, skriver förskolepedagogerna.

Lärarförbundets ordförande Carina Svensson säger till Sydöstran att många förskolelärare hört av sig och är oroliga.