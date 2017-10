Elever får för lite stöd på skola i Ronneby

Bland annat får inte elever det särskilda stöd de har rätt till och skolbiblioteket används inte regelbundet i undervisningen.

Caj Eriksson är rektor på skolan och han tycker det är allvarligt.

– Det är jätteallvarligt, jag är den förste att vara både ledsen och besviken, samtidigt som det är ett problem som stora delar av skolsverige delar, säger han.

Stort stödbehov

Thorén Framtid är en 1-9 skola med förskola. Enligt några lärare finns det ett stort antal elever med stora stödbehov. Det skolinspektionen kom fram till vid en granskning i våras var att alla elever som behöver särskilt stöd inte får det. Det beror både på att lärare inte larmat när de tror att en elev inte kommer att få godkänt i ett eller flera ämnen, och då kan ha rätt till särskilt stöd, och att rektor tagit för lång tid på sig att utreda elevers behov. 25 procent av eleverna på skolan lyckades inte uppfylla kunskapskraven för årskurs 6 och 9.

– Och det är viktigt att alla får samma chans, och i det ligger att alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt, säger Stina Linder på Skolinspektionen.

Sämre chans

För elever som inte får särskilt stöd kan det innebära att de inte kommer in på den linje de skulle vilja i gymnasiet, och därmed får en sämre chans i arbetslivet. Rektorn Caj Eriksson medger att ett antal utredningar av elevers behov påbörjades under vårterminen men att de inte slutfördes. Det ska ske nu under höstterminen.

En annan brist är att skolbiblioteket används för lite i undervisningen. En elev säger att det var cirka två år sedan den läste en bok från skolbibilioteket. Och det kan innebära att elever går miste om pedagogiska tillfällen till lärande och kunskapsutveckling, enligt Skolinspektionen, som också kommit fram till att det inte bedrivs något systematiskt kvalitetsarbete i förskoleklassen. Men Caj Eriksson säger att bristerna håller på, eller redan har rättats till.

– Vi har förstärkt personalen från två till fem tjänster som jobbar med elevhälsan, säger Caj Eriksson.