Fortsatt tufft på bortais för Karlskrona HK

Sebastian Wännström har missat sex matcher, lirade senast mot Skellefteå borta, men efter Karlskronas ledningsmål till 1-0 var det han som gav HV tändvätska genom att skjuta 1-1 i powerplay.



Efter det tog HV71 över händelseförloppet helt och hållet och Robin Figren satte tvåan strax efter kvitteringsmålet.



Johannes Jönsson i Karlskronas mål var innan mötet med HV den målvakt som hade bäst räddningsprocent I SHL, men när HV gick fram till 4-1 i mittenperioden svarade Jönsson för två tveksamma ingripanden. Mattias Tedenby gjorde 3-1 på ett skott som Jönsson skulle ha klarat och när Figren sköt från kanten slank även 4-1 in bakom Karlskronas målvakt.



Efter det sistnämnda målet tog Karlskronas tränare, Ove Molin, timeout. Han var inte alls nöjd med vad han såg ute på isen och Karlskrona skulle också repa mod när Emil Larsson reducerade till 2-4.



Dylan Reese, HV-backen, skulle dock se till att uppförsbacken blev för lång för laget från Blekinge då han sköt 5-2 I andra periodens slutminut.



Karlskrona försökte komma i närkontakt målmässigt under den sista tredjedelen, men reduceringen till 3-5 kom för sent genom Filip Cruseman.



I HV71 var backen Lawrence Pilut mycket bra. Han var ny kapten då både ordinarie kaptenen Martin Thörnberg samt assisterande kaptenerna saknades. David Ullström är skadad och Christoffer Persson är avstängd.

Pilut assisterade till hemmalagets fyra inledande mål. Mark Zanetti, lånet från Brynäs gjorde en helt okej debut i HV71. Framåt spelade HV med tre centrar och fyra ytterkantspar. Kevin Stenlund var bäst av centrarna och Sebastian Wännström visade att han blir viktig för HV71 framöver.



Karlskrona har det väldigt tufft på bortais. Laget har bara tagit en poäng på bortaplan och det var I förra matchen mot HV71.



David Printz var bäste back. Morten Madsen, Marcus Paulsson och Emil Larsson tillhörde de främsta bland gästernas anfallare.