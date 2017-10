Fortsatt tungt för Karlskrona i SHL

Några timmar innan mötet med Malmö på bortaplan kom Karlskrona med beskedet att SHL-klubben tvingas säga upp vaktmästare och städpersonal. Klubben har inte råd att lägga ett bud på driften av arenan, som ägs av kommunen.

Blekingeklubben har i nuläget inte heller de sportsliga musklerna på isen. Under sin debutsäsong i SHL säkrade Karlskrona nytt kontrakt utan kvalspel och tabellelvan var endast två poäng från att få spela åttondelsfinal. Denna höst är laget nästjumbo med sina 12 poäng på 14 matcher.

Nu kom lagets åttonde förlust efter 1–3 inför 6 914 åskådare i Malmö arena. Skåningarna har å andra sidan fyra raka trepoängare och har tagit klivet upp på en slutspelsplats.

Karlskrona höll jämna steg i skottstatistiken (31–31), men Malmös Oscar Alsenfelt vann målvaktskampen med Johannes Jönsson. Framåt visade Lars Bryggman vägen med sitt 1–0 efter knappt fyra minuter. I den andra perioden ökade sedan Fredrik Händemark på till 2–0 i spel fem mot tre efter ett snyggt förarbete av Johan Olofsson.

Den tidigare Malmöforwarden Konstantin Komarek träffade ramvirket i den första perioden, men halvvägs in i den tredje akten skulle österrikaren något turligt komma med i målprotokollet. Då lade Komarek pucken mot mål från blålinjen och via Malmöbacken Stefan Wargs skridsko letade den sig in bakom Oscar Alsenfelt. Målet betydde just endast en reducering – tjugo sekunder före full tid skickade Kim Rosdahl in pucken i tom bur efter att Karlskrona tagit ut Jönsson i målet.