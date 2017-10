Bastade i polishuset - iförd skyddsväst

Polishuset renoveras just nu och mannen lyckades ta sig in via en dörr som hantverkare höll öppen, skriver Aftonbladet.

Där strosade han runt bland skåpen i personalrummet, bastade och drack en öl han hittade i ett kylskåp.

Först när han gick in i ett gym upptäckte en tränande polis att mannen inte hade där att göra.

Han misstänks för olaga intrång och stöld och släpptes efter förhör.